Monster Hunter: serie ha superato i 100 milioni di copie vendute, Monster Hunter Rise a 15 milioni

Per celebrare questi ottimi risultati, Capcom ha pubblicato anche un artwork celebrativo dedicato espressamente a Rise, che trovate qui di seguito.

Un successo enorme, insomma, che lascia ben sperare per il prossimo capitolo, Monster Hunter Wilds , previsto per i primi mesi del 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, quando sarà festeggiato il ventesimo anniversario della serie.

Festeggiamenti in corso

L'artwork celebrativo delle vendite di Monster Hutner: Rise

Come potete vedere, l'immagine contiene anche i ringraziamenti dello staff, oltre a riportare le vendite di Rise.

Gli ultimi dati relativi a Monster Hunter Rise risalivano a inizio anno, in cui furono dichiarate vendite per 13,6 milioni di unità. In pochi mesi quindi, il gioco ha venduto altri1,4 milioni di copie circa. Da notare che le vendite del gioco base e dell'espansione sono state costanti nel corso degli anni.

Il capitolo più venduto in assoluto della serie rimane però Monster Hunter: World con 25 milioni di unità. Lanciato ormai sette anni fa, è stato capace di vendere circa 1 milione di copie l'anno anche a grande distanza dalla data d'uscita, diventando un successo a lungo termine. Si tratta inoltre del gioco di Capcom più venduto in assoluto.

La serie Monster Hunter è iniziata nel 2005 su PS2, con il lancio del primo capitolo, chiamato semplicemente Monster Hunter. Attualmente ci sono cinque generazioni di giochi della serie, ognuna con a capo uno dei capitoli principali. Wilds dovrebbe segnare l'inizio della sesta generazione, nonché il diciottesimo gioco della serie (al netto dei molti spin-off). L'attesa è ovviamente enorme, visti i risultati degli ultimi episodi, che hanno fatto diventare quella Monster Hunter una proprietà intellettuale di livello mondiale.