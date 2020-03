Mortal Kombat 11, Ash Williams di Evil Dead è il nuovo personaggio in DLC?

Mortal Kombat 11 potrebbe vedere presto Ash Williams come nuovo personaggio in DLC, ad arricchire il roster di combattenti, in base a quanto emerso da una newsletter ufficiale che è stata distribuita da Warner Bros. e NetherRealm nelle ore scorse.

L'informazione non arriva direttamente, ma la newsletter contiene un indizio grosso come una casa che ci dice sostanzialmente che Ash Williams, il protagonista dell'indimenticabile serie Evil Dead e dunque dell'Armata delle Tenebre, sia in arrivo prossimamente nel cast di Mortal Kombat 11.

Possiamo dunque aspettarci la controparte in digitale del celebre Bruce Campbell all'interno del picchiaduro, dunque. Come potete vedere dall'immagine riportata qui sotto, ripresa dalla newsletter ufficiale del gioco, tra le scritte in piccolo che richiamano i vari copyright presenti possiamo facilmente vedere "Il personaggio di Ash da L'Armata delle Tenebre è pubblicato su licenza di Metro-Goldwyn-Mayer Studios".

In effetti, la presenza di Ash era già trapelata in precedenza, all'epoca del lancio di Mortal Kombat 11, dunque questa sarebbe un'ulteriore conferma che dovrebbe anche indicare il prossimo arrivo del personaggio in questione.

D'altra parte, Bruce Campbell in persona aveva praticamente confermato la sua presenza con un simpatico tweet risalente a maggio dell'anno scorso, nella quale "smentiva" la sua presenza come personaggio in DLC all'interno di Mortal Kombat 11 con un bizzarro fotomontaggio di lui stesso calato all'interno di una schermata in stile Mortal Kombat (il primo), con tanto di spixellamento.

Tra le più recenti aggiunte al roster del gioco c'è Spawn e in precedenza era già arrivato Joker, dunque continuerebbero i cross-over con varie serie note.