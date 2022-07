Mortal Kombat: seguito del film del 2021 in lavorazione, Simon McQuoid di nuovo regista

New Line sta lavorando al seguito del film di Mortal Kombat del 2021, almeno questo è ciò che afferma una fonte di Deadline, considerata molto attendibile. Stando alla stessa, Simon McQuoid sarebbe stato confermato alla regia.

Mortal Kombat tornerà nuovamente al cinema

Mortal Kombat fu lanciato in contemporanea nei cinema e su HBO Max nell'aprile 2021, a causa della pandemia. Non è chiaro se il nuovo film farà la stessa fine. Il primo fece molto bene al botteghino ed è risultato essere uno dei film più visti del servizio di video streaming, quindi è facile capire perché sia partita subito la produzione del seguito.

Come saprete, Mortal Kombat è basato sulla serie di picchiaduro ultraviolenti creata da Ed Boon e John Tobias. La sceneggiatura del nuovo film è stata affidata a Jeremy Slater. Per adesso non ci sono altri dettagli sul film, ma immaginiamo che presto se ne saprà di più.

Nato a Perth, in Australia, MeQuoid nasce come graphic designer, attivo in alcune agenzie australiane e americane. Le sue prime opere da regista sono stati degli spot per compagnie, giochi e franchise quali Xbox, PlayStation, Call of Duty e Halo 3, che gli hanno fruttato diversi premi, inclusi il Film Grand Prix di Cannes e un Grand Clio.

Mortal Kombat ha segnato proprio il suo debutto cinematografico. Il seguito non il suo unico progetto in corso. Tra gli altri, spicca il thriller fantascientifico Omega per Sony.