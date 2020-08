Mortal Shell: data di lancio ufficiale per questo souls-like per PS4, PC e Xbox One

Playstack ha annunciato attraverso uno spettacolare trailer la data di lancio ufficiale di Mortal Shell, il nuovo souls-like per PS4, Xbox One e PC via Epic Games Store. Questo atteso gioco sarà disponibile a partire dal 18 agosto 2020.

Mortal Shell viene descritto come un GDR spietato e ricco di azione che mette alla prova la vostra sanità mentale e la vostra resilienza in un mondo al collasso. Oltre che i nervi e i riflessi, come ogni souls-like che si rispetti.

Il gioco non nasconde, infatti, le fonti di ispirazione, come i vari capolavori di From Software. In questo trailer di annuncio possiamo vedere diverse ambientazioni di gioco, alcuni nemici e sopratutto l'atmosfera oscura e opprimente che avvolge tutte l'opera di Playstack. Il gioco sarà disponibile a partire dal 18 agosto 2020 sugli store di Xbox One, PlayStation 4 e Epic Games Store. Su Steam, infatti, arriverà solo dopo un po' di tempo.

Il gioco si preannuncia un successo, dato che la beta è stata provata da oltre 350.000 giocatori. Beta che, oltretutto provato della beta su PC, ecco le nostre impressioni nell'attesa della recensione.

Cosa vi sembra di questo gioco? Di seguito vi presentiamo il trailer di lancio: