Windbound, provato il nuovo poetico survival di 5 Lives

Nonostante la loro breve esistenza, non si può certo dire che ai ragazzi di 5 Lives non piaccia correre rischi. Dopo Satellite Reign - un valido successore spirituale di Syndicate (l'originale di Bullfrog, ovviamente, non lo sparatutto di EA) - questa squadra di abili sviluppatori non ha scelto, come molti fanno, di soffermarsi su un singolo genere, arrivando addirittura a puntare su un titolo abbastanza agli antipodi della loro prima creatura: un survival. Windbound - questo il suo nome - non sembra però volersi affiancare eccessivamente agli ormai fin troppi esponenti di questo genere sulle varie piattaforme, tanto da esser già riuscito a sorprendere molti di coloro che dalla sopravvivenza digitale di norma sono disgustati, grazie ad un'art direction di livello e a uno stile grafico cartoonesco estremamente riuscito (e non a caso reminiscente di Wind Waker a tratti).

Il navigar m'è salato in questo mare

Windbound, come già precisato, è un survival ad ambientazione marittima, e come giusto che sia si apre dunque con il naufragio della giovane Kara, la protagonista, ad opera di un enorme mollusco simile a un kraken. La giovane non finisce però immediatamente spiaggiata da qualche parte: il suo incidente in mare sembra avere un qualche significato, e un mistico portale la trasporta verso un'isola remota subito dopo il suo apparente annegamento.

È chiaro quindi da subito come l'opera di 5 Lives non sia esclusivamente legata al crafting e all'esplorazione, ma possieda anche una progressione narrativa, che si dipana di capitolo in capitolo a patto di completare degli specifici obiettivi. Questi - almeno nei due capitoli da noi affrontati - sembrano corrispondere al ritrovamento di alcune colonne in pietra, in grado di donare una strana energia al ciondolo della ragazza (la cui utilità al momento ci è ignota), e di sbloccare altri portali verso nuove regioni. Una formula non particolarmente innovativa, ce ne rendiamo conto, eppure la varietà nel gioco non deriva tanto dall'obiettivo primario della campagna (che può peraltro pure venir ignorata in favore di una modalità survival "pura" che non abbiamo potuto testare), quanto dalla necessità di costruire una solida imbarcazione per viaggiare di isola in isola, e dai vari biomi incontrati.

Già, perché in questo survival Kara non raccoglie materiali per costruire capanne e protezioni varie, bensì per dare forma a una bella barca potenziabile, che per quanto abbiamo visto può passare tranquillamente dall'essere una semplice canoa fino a un catamarano equipaggiato di tutto punto, con tanto di cucina portatile, spuntoni difensivi (forse legati a combattimenti in mare che non abbiamo mai incontrato), e un sacco di altre chicche estremamente utili. Tra gli usi primari della barca, però, non c'è il solo movimento tra un atollo e quello successivo: il gioco ha una gestione dell'inventario tutt'altro che rilassata, che costringe a scegliere spesso con attenzione gli strumenti di cui munirsi per avanzare, e porta i contenitori extra posizionabili sul vostro mezzo ad essere fondamentali per avere sempre a disposizione ciò che serve.