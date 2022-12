Mortal Shell disponibile su Nintendo Switch a sorpresa, ecco il trailer di lancio

Mortal Shell è stato lanciato a sorpresa su Nintendo Switch con la Complete Edition, un'edizione che include il gioco base e tutti i contenuti scaricabili, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio.

Disponibile in formato digitale su eShop al prezzo di 24,99€, il soulslike sviluppato da Cold Symmetry non era stato annunciato per la console ibrida giapponese, dunque il suo arrivo ha colto un po' tutti alla sprovvista. Non sapete di che si tratta? Ecco la nostra recensione di Mortal Shell.

"Per la prima volta, Mortal Shell: Complete Edition raccoglie tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi in un'unica, fantastica versione", si legge nella sinossi del gioco su eShop.

"In Mortal Shell: Complete Edition puoi trovare l'espansione Virtuous Cycle che cambia radicalmente il gioco: una modalità roguelike completamente nuova che introduce a Fallgrim barbarie casuali e ripetibili."

"C'è anche Hadern, un tempo tuo elusivo maestro, ora disponibile in Mortal Shell come quinto personaggio giocabile da possedere."

"Mortal Shell: Complete Edition contiene anche l'aggiornamento Rotten Autumn, che introduce nuovi shade per gli involucri, una nuova mini-quest, un'elaborata modalità fotografica e una colonna sonora alternativa per gli scontri contro i boss composta dalla band black metal Rotting Christ."