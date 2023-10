Motorola ci farà indossare il suo prossimo pieghevole come se fosse un orologio

Le innovazioni presentate vedono l'integrazione dell'intelligenza artificiale in vari aspetti dei dispositivi, tra cui fotocamera, batteria, display e prestazioni; ma ciò che attira di più l'attenzione è un display davvero particolare presentato dall'azienda di proprietà di Lenovo.

Il 25 ottobre 2023, al Lenovo Tech World '23 ad Austin, Texas, Motorola ha presentato nuove innovazioni nell'ambito delle tecnologie smartphone, continuando il suo impegno nell'evoluzione delle esperienze dei consumatori. L'azienda si è distinta per i notevoli progressi nella tecnologia dei display flessibili, con il recente RAZR 40 Ultra , uno tra i dispositivi pieghevoli più avanzati sul mercato attuale.

Ma la novità è che lo schermo adattivo potrà essere avvolto intorno al polso , come fosse un bracciale o un orologio. Una foto di marketing di Motorola, quella che trovate in testa all'articolo, mostra questo smartphone pieghevole/arrotolabile con la parte inferiore che funge da base e la parte superiore piegata che funge da display intelligente, in una configurazione utile per il posizionamento su un tavolo.

Esso consentirà diverse modalità di utilizzo: da piatto, il display pOLED da 6,9 pollici offrirà un'esperienza Android tradizionale, mentre in posizione verticale il dispositivo può essere regolato per eseguire una versione più compatta, ma completa di Android su un display da 4,6 pollici.

Mettendo in campo l'ampio bagaglio di esperienza accumulata nel settore dei dispositivi pieghevoli e arrotolabili, il nuovo dispositivo monterà un display FHD+ pOLED pieghevole e "adattivo" che può essere modellato in base alle necessità dell'utente.

Nuove applicazioni per l'intelligenza artificiale

Motorola RAZR 40 e Motorola RAZR 40 Ultra sono i pieghevoli di Motorola attualmente sul mercato

Motorola ha presentato anche una serie di nuovi concept legati all'intelligenza artificiale.

Consapevole dell'importanza della personalizzazione per i consumatori, l'azienda ha creato un modello di intelligenza artificiale generativa che opera direttamente sul dispositivo.

Il nome dell'assistente virtuale sviluppato con Lenovo, sia per PC che per smartphone, sarà MotoAI.

Questo modello di intelligenza artificiale è progettato per l'apprendimento continuo dell'utente per offrire una base di conoscenze personalizzata, garantendo al contempo la protezione della privacy.

Trai modelli basati su IA è stata presentata una scansione in tempo reale che migliora la qualità dei documenti minimizzando pieghe e ombre.

C'è anche un modello che fornisce un riepilogo del testo per una rapida comprensione dei documenti lunghi e una funzionalità di "Privacy Content Obfuscation" che utilizza l'IA per proteggere i dati degli utenti identificando e offuscando le aree sensibili, ad esempio quando si opera sui social e si suppone anche nell'utilizzo di app bancarie.

Infine, l'interazione con la fotocamera permetterà agli gli utenti di scattare foto dei loro abiti per ottenere immagini uniche generate dall'intelligenza artificiale che rispecchiano lo stile dell'utente, e utilizzarle come sfondi.