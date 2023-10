Apple TV+, Apple Arcade, Apple News Plus e Apple One hanno subito degli aumenti di prezzo

Apple ha alzato i prezzi dei suoi servizi in abbonamento : Apple TV+ , Apple Arcade, Apple News Plus e Apple One. Lo ha fatto senza troppo clamore, adeguandosi al trend attuale di servizi simili.

Gli aumenti

Anche Apple Arcade ha subito un aumento

Per inciso, vediamo gli aumenti servizio per servizio:

Apple TV+ è passato da 6,99 a 9,99€ al mese.

Apple Arcade è passato da 4,99 a 6,99€ al mese.

Apple News Plus è passato da 9,99 a 12,99 dollari al mese (è disponibile solo in alcuni territori, non in Italia).

Il bundle Apple One, che li comprende tutti, è passato da 16,95, 22,95 e 32,95€ a 19,99, 25,95 e 34,95 euro al mese per, rispettivamente, le fasce Individual, Family e Premier.

Gli aumenti, oltre che ben visibili sui siti dei relativi servizi, sono stati confermati da Apple stessa per voce di Bernadette Simpao, che ha specificato come gli abbonati vedranno i nuovi prezzi applicati "30 giorni dopo il loro ultimo rinnovo".

Nell'ultimo resoconto finanziario di Apple, i servizi in abbonamento hanno rappresentato una voce importante, oltretutto in forte crescita. In particolare Apple TV+ e iCloud sono stati determinanti. L'ultimo aumento di prezzo di alcuni dei servizi della casa di Cupertino risale esattamente a un anno fa. All'epoca riguardò Apple Music e lo stesso Apple TV+. Immancabilmente subì un aumento anche Apple One, che comprende gli altri servizi.

Recentemente sono stati molti gli aumenti di prezzo nei servizi in abbonamento. Tra questi spiccano Netflix, Hulu, Disney Plus, Paramount Plus, Discovery Plus e Max.