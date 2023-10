SteamVR 2.0 ora disponibile, scopriamo le novità

Per chi non lo sapesse, SteamVR è la piattaforma di Valve realizzata appositamente per visori VR di vario genere, incluso il Valve Index, HTC Vive e Meta Quest, tramite la quale è possibile gestire con semplicità la propria libreria di giochi, navigare all'interno dello Store e molto altro ancora. L'aggiornamento 2.0 era stato annunciato nel 2020 e dopo un lungo periodo di attesa e rodaggio è finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Valve ha annunciato il lancio di SteamVR 2.0 ora disponibile dopo il periodo di beta testing iniziato a settembre. La nuova versione della piattaforma dedicata ai visori VR porta con sé una serie di migliorie e novità che mirano a unificare maggiormente l'ecosistema di Steam su tutti i device da gaming e creare una base solida che permetterà in integrare ulteriori funzioni in futuro con maggiore semplicità e rapidità.

Le novità principali

Tra le novità maggiori evidenziate da Valve, SteamVR 2.0 integra la maggior parte delle funzionalità di Steam e Steam Deck, nonché Steam Chat e Voice Chat, e presenta un'interfaccia più pulita e precisa.

Inoltre sono state fatte delle modifiche per rendere la navigazione più piacevole e intuitiva. Ad esempio, è stata migliorata la tastiera virtuale, che ora supporta la digitazione a doppio cursore, e sono state aggiunte emoji e temi.Anche lo Store è stato rielaborato e ora i giochi più popolari per VR appaiono in primo piano, mentre l'accesso alle notifiche di Steam è diventato più semplice e immediato.

Se volete saperne di più, a questo indirizzo trovate le note ufficiali dell'aggiornamento di SteamVR 2.0. Oltre alle novità menzionate in precedenza il lungo elenco di modifiche svelate da Valve include anche la risoluzione di problemi più e meno noti tra la community, come ad esempio i crash e la chiusura involontaria di alcuni giochi che sfruttano Unity e alcune correzioni e ottimizzazioni specifiche per i vari dispositivi VR in commercio.