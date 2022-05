Ms. Marvel, nel nuovo teaser trailer della serie Disney+ si parla di coraggio

Ms. Marvel è protagonista dell'ennesimo teaser trailer che anticipa l'uscita della serie sulla piattaforma streaming Disney+: sarà disponibile a partire dall'8 giugno.

Come abbiamo visto qualche giorno fa nel dietro le quinte con Iman Vellani, Ms. Marvel racconterà la storia di una ragazzina che si ritrova ad avere poteri speciali e decide di usarli per aiutare le persone indifese, dimostrando così un coraggio non comune.

Le abilità di Kamala Khan nella serie differiscono rispetto ai fumetti e a Marvel's Avengers (recensione), visto che qui l'eroina sfrutta un paio di bracciali che le consentono di creare delle proiezioni energetiche, anziché modificare la propria struttura molecolare.

Sarà interessante capire quante e quali altre differenze siano state introdotte nello show dagli autori, nonché quale sarà il ruolo di Ms. Marvel all'interno del Marvel Cinematic Universe e delle sue prossime fasi.