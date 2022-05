God of War: mod fa combattere Kratos contro Master Chief

Chi sarà più forte, Kratos o Master Chief? Quante volte dei bambini particolarmente fantasiosi, o dei nerd con tanto tempo libero, si saranno fatti questa domanda? Fortunatamente è arrivata una nuova mod per God of War a dare una risposta, quantomeno parziale. Ovviamente è per la versione PC del gioco.

La mod è stata creata dal modder Marcos RC, che l'ha mostrata in azione in un filmato pubblicato sul suo canale YouTube.

Come potete vedere, la mod non fa altro che sostituire il modello di un personaggio di God of War, The Stranger, con quello di Master Chief in uno dei primi, spettacolari combattimenti del gioco. Per questo lo Spartan non utilizza nessuna delle sue armi più iconiche.

Insomma, intanto che aspettiamo l'arrivo di God of War: Ragnarok, il seguito di God of War previsto per il 2022, possiamo dilettarci con qualche mod che aggiunge particolarità al primo capitolo della serie. Proprio Ragnarok è stato recentemente classificato in Corea del Sud, segno che dovrebbe farcela ad uscire entro l'anno.