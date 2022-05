The Witcher: CD Projekt toglie la licenza a una scuola di Witcher reale, facendola chiudere

Una scuola reale per Witcher, nata dal successo della serie The Witcher di CD Projekt, si è vista togliere la licenza ufficiale dall'editore polacco per motivi non meglio precisati ed è stata costretta a chiudere.

Non si diventa più Witcher alla Witcher School

La Witcher School, così si chiamava il posto, era di proprietà della compagnia 5 Żywiołów. L'annuncio della chiusura è arrivato sui canali social dell'istituto dove è stato spiegato che CD Projekt ha terminato l'accordo a causa del comportamento di un membro dello staff, Ania Wawrzyniak. Secondo quanto spiegato la donna farebbe parte di una controversa organizzazione ultra conservatrice di stampo cattolico polacca, chiamata Ordo Iuris, famosa per le sue posizioni anti abortiste, anti LGBTQ+ e anti uguaglianza di genere.

Ania Wawrzyniak è la moglie di Dastin Wawrzyniak, uno dei fondatori di 5 Żywiołów. Pare che Ania abbia lavorato come legale della compagnia per circa due anni, tra il 2017 e il 2019, come riportato nel post su Facebook firmato da Dastin e dal fratello Dominic Wawrzyniak.

La controversia riguardante Ania è emersa recentemente, quando Ordo Iuris la ha commissionato di lavorare ai "meccanismi giuridici per introdurre e far rispettare l'obbligo di vaccinazione e le possibili conseguenze del suo mancato rispetto" e a una bozza di legge per sanzionare l'aborto illegale.

Il coinvolgimento di Ania con Ordo Iuris è diventato un caso nazionale, riportato da diverse testate, tanto che 5 Żywiołów ha contattato CD Projekt per spiegare la situazione. In tutta risposta la compagnia di Cyberpunk 2077 ha revocato unilateralmente la licenza.

Contattata da Eurogamer.net per chiarire la questione, CD Projekt si è limitata a dire di aver deciso a febbraio 2022 di terminare la sua collaborazione con la Witcher School, cui ha dato tre mesi di preavviso, come stabilito sul contratto.

Chiusa la Witcher School, 5 Żywiołów sta pianificando il lancio di un nuova e originale esperienza LARP, che sarà lanciata nella primavera del 2023.