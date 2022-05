State of Play, la scaletta degli annunci: ecco perché questi leak non sono attendibili

Cresce l'attesa per lo State of Play del 2 giugno, e come ormai da tradizione è spuntata in rete (sui social, in questo caso) l'ipotetica scaletta con gli annunci che vedremo nel corso dell'evento. Ebbene, una fonte piuttosto autorevole ha spiegato come mai questi leak non sono attendibili.

Procediamo però con ordine: tre giorni fa Sony ha annunciato lo State of Play di giugno 2022, un appuntamento a cui molti guardano con grande interesse visto che capita in un periodo in cui, fino a qualche anno fa, si teneva la storica conferenza Sony all'E3.

Stando alle poche informazioni rivelate dalla casa giapponese, si tratterà di una presentazione della durata di circa 30 minuti, in cui troveranno posto trailer e annunci relativi ai giochi in arrivo su PS5 e PS4, nonché sulle produzioni in cantiere per PlayStation VR2.

Ebbene, due giorni dopo è spuntato su Twitter il post che vedete qui sotto, pubblicato da un profilo che generalmente non si occupa di leak e che spesso e volentieri lascia spazio a tweet ironici e/o irriverenti. Non viene indicata una fonte, ma ciò non ha impedito a diversi utenti e testate di discuterne.

Cosa viene riportato in questo documento? Come detto si tratta di una scaletta con tanto di timing e un elenco di annunci:



Project Destructive - trailer d'annuncio

Stray - trailer finale

Street Fighter 6 - trailer d'esordio

Project Eve - trailer

Forspoken - trailer della storia

Little Devil Inside - trailer del gameplay

Tchia - trailer della storia

PlayStation VR 2 - panoramica

Call of Duty: Modern Warfare 2 per PSVR2 - trailer d'annuncio

Resident Evil Village: Last Hopes per PSVR2 - trailer del gameplay

Avatar: Frontiers of Pandora per PSVR2 - trailer del gameplay

Daemonium per PSVR 2 - trailer d'annuncio

Resident Evil 4 - teaser trailer

Resident Evil 4, l'artwork originale

Come si può vedere, la lista sembrerebbe plausibile ma l'ormai ex leaker Dusk Golem ha detto che questo genere di notizie, con le foto di documenti e scalette, è sempre fasullo. "Queste slide non esistono, specie al giorno d'oggi", ha scritto in un post.

"La maggior parte dei trailer e degli show vengono organizzati da squadre di persone che siedono insieme in un ufficio e che comunicano fra di loro, non attraverso documenti che aspettano solo di essere fotografati perché se ne riveli il contenuto. Gli addetti alla sicurezza del marketing non rischierebbero una cosa del genere."

PlayStation VR2

Insomma, la fantomatica scaletta è quasi certamente un fake, ma abbiamo scritto un editoriale sui possibili giochi e annunci per PS5, PS4 e PSVR 2 che saranno allo State of Play: magari alla fine ne avremo azzeccata qualcuna in più di questo sedicente leaker. Voi che ne dite? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.