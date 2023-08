MSI: la Gaming Week ci propone due PC desktop di altissimo livello in forte sconto su Amazon Italia

Oggi è il 23 agosto 2023 e questo significa due cose: è iniziata la Gaming Week di Amazon Italia e la Gamescom di Colonia. Si tratta in altre parole di un momento dedicato ai videogiochi e a tutto quello che vi ruota attorno, compresi i migliori sconti del momento. MSI , ad esempio, ci propone un paio di promozioni molto interessanti per due suoi computer da gaming di alto livello che vi garantiranno prestazioni notevoli con tutti i vostri AAA preferiti.

Il computer Desktop MAG Infinite S3 13NUE-837IT è disponibile in sconto a questo indirizzo su Amazon Italia. Il prezzo in offerta è 1.999€, rispetto al prezzo iniziale di 2.499€.

Ovviamente giocare con i migliori AAA del momento, soprattutto in periodi caldi, rischia di far scaldare la vostra macchina da gioco ma il computer Desktop MAG Infinite S3 13NUE-837IT propone una dissipazione a liquido preinstallata , la quale garantisce anche un livello di rumorosità della CPU minimo. Il Rig è anche facile da aggiornare, con tutti i componenti facilmente raggiungibili. Bisogna anche sapere che MAG Infinite S3 13NUE-837IT include Wi-Fi 6E, il primo al mondo. Il sistema operativo è invece Windows 11 Home.

Il computer Desktop MAG Infinite S3 13NUE-837IT è un'ottima scelta per chi vuole la massima resa con un investimento non astronomico. Questo PC propone infatti una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 , ovvero uno dei modelli della più recente linea di NVIDIA che supporta anche DLSS 3.0 (Super Resolution, NVIDIA Reflex e Frame Generation), oltre che ovviamente la versione precedente (DLSS 2).

Desktop MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT

Per chi vuole invece salire seriamente di livello e puntare tutto su spazio di archiviazione e RAM, MSI propone una notevole offerta durante la Gaming Week di Amazon Italia per il computer Desktop MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT.

Sotto la scocca troverete un processore Intel Core i9-12900KF, che dispone di 16 core divisi equamente tra P-core ed E-core e 24 thread. La frequenza di aggiornamento è fino a 5.20 GHz e dispone di 30 MB di cache. La scheda grafica è invece una RTX 3070 Ti, che supporta DLSS 2.

Si prosegue con i 64 GB di RAM DDR5, che garantiscono la possibilità di gestire molteplici programmi in contemporanea e non avere alcun limite nell'esecuzione dei giochi AAA più recenti. Non ci si deve inoltre preoccupare dello spazio di archiviazione, in quanto il computer Desktop MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT propone un SSD da 2 TB NVMe PCle 4.0 e un HDD da 3 TB, per tutti i vostri progetti grafici.

Anche durante le sessioni più lunghe e nei periodi più caldi si può inoltre essere sicuri che il computer Desktop MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT riuscirà a raffreddare il case in modo perfetto grazie al raffreddamento a liquido con il radiatore da 240mm preinstallato. Questo computer misura ‎68,6 x 50,1 x 23 cm.

Il computer Desktop MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT è disponibile in sconto a questo indirizzo su Amazon Italia. Il prezzo in offerta è 3.299€, rispetto al prezzo iniziale di 4.299€.