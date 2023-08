The Lord of The Rings: Return to Moria, un lungo video gameplay per il survival cooperativo

Tramite il canale YouTube di IGN è stato presentato un video gameplay di 13 minuti di The Lords of the Rings: Return to Moria, l'ideale per farci un'idea del suvival cooperativo di Free Range Games e North Beach Games.

La prima parte del video mostra un po' di esplorazione e scavi in solitaria in quello che presumiamo si un livello introduttivo del gioco. Successivamente vediamo una sessione cooperativa a quattro giocatori in cui possiamo farci un'idea delle dinamiche dei combattimenti, apparentemente guidate da meccaniche molto semplici, e ulteriori fasi esplorative.