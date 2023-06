The Lord of the Rings: Return to Moria, l'analisi del trailer dalla Summer Games Fest

Sviluppato da North Beach Games ed edito da Free Range Games , The Lord of the Rings: Return to Moria si è mostrato in un trailer di gameplay alla Summer Games Fest 2023, dando un primo assaggio di molti dei suoi elementi di gioco. L'impianto sembra quello di un survival con combattimenti, costruzioni, esplorazione e una narrativa che riparte proprio dove si era interrotta la Trilogia del Signore degli Anelli. L'obiettivo dei nani, infatti, è liberare le miniere di Moria dai resti dell'esercito di orchi e goblin rimasti dopo la caduta di Sauron per riportare quello che una volta era un potentissimo regno dei nani al suo antico splendore.

Uno dei popoli più amati della Terra di Mezzo sarà protagonista di un videogioco che ruota attorno alla sua storia e tradizioni: parliamo dei mitici nani che in The Lord of the Rings: Return to Moria proveranno a riconquistare le miniere perdute dopo l'arrivo di Sauron e di un'antica forza malvagia.

L’analisi del trailer

The Lord of the Rings: Return to Moria sarà composto da livelli generati in modo procedurale che potrete esplorare in squadre fino a quattro giocatori per raccogliere risorse, costruire avamposti e sconfiggere le creature dell'oscurità

Narrato dall'attore inglese John Rhys-Davies, che ha interpretato Gimli nella trilogia di film di Peter Jackson, il nuovo trailer di The Lord of the Rings: Return to Moria ha mostrato diversi spezzoni di gameplay legati alla costruzione di edifici e armamenti, all'esplorazione "piccone alla mano" e al combattimento contro i goblin che ancora popolano le profondità di Moria. Il gioco è pensato per essere giocato in cooperativa fino a quattro giocatori, anche se è possibile avventurarsi nelle profondità in solitaria, e sappiamo che vestirete i panni di un nano completamente personalizzabile. "Gran parte del gioco consiste nell'esplorare le rovine di Khazad-dûm", ha detto lo scorso autunno Jon-Paul Dumont, il game director. "Questo comprende aree urbane, caverne, miniere, le profondità più oscure e le sale allagate. Alcune sono illuminate naturalmente, altre grazie agli antichi cristalli e altre ancora sono completamente buie. Moria è un'area letale, misteriosa e oscura. È anche il luogo dove è avvenuta una delle catastrofi maggiori per i nani. Come ogni buona ambientazione post-apocalittica, anche questa è stata invasa dal ritorno di diversi tipi di flora e fauna che permetteranno ai giocatori di cacciare e raccogliere cibo. Ci sono anche tanti predatori e mostri da evitare". Ogni avventura vi vedrà esplorare degli ambienti generati in modo procedurale tenendo d'occhio una serie di elementi tipici del genere survival come il cibo, l'acqua, la temperatura, il sonno e il rumore perché, come ci ha insegnato l'imprudenza di Peregrino Tuc, è fondamentale non risvegliare le creature rimaste nelle profondità.

Quando affronterete le caverne di Moria potrete costruire ponti, torri difensive e basi dove accamparvi con tanto di candelabri, letti e altre comodità naniche. Non abbiamo visto tanti modelli nel trailer ma, visto il focus sul lato survival e lo spirito costruttore del popolo dei nani, possiamo aspettarci diverse opzioni di crafting per esplorare, difendere gli avamposti e attaccare i nemici. Affronterete troll (proprio come la Compagnia dell'Anello), goblin, strani insetti giganti e l'Osservatore nell'acqua, il mostro tentacolare che nei libri e nei film popola lo stagno vicino alla porta di ingresso di Moria. Questo temibile mostro ha 21 tentacoli e sembra proprio che farà da boss finale a una delle missioni disponibili in The Lord of the Rings: Return to Moria.

A livello di armamenti vediamo il nano protagonista imbracciare una balestra, asce e lance con diversi set di armatura migliorabili. In più è presente un sistema di schivata che sarà fondamentale per evitare gli attacchi nemici. Un parte importante del flusso di gioco, poi, sarà la ricostruzione e il mantenimento delle antiche fucine dei nani per rinforzare, aggiustare e infondere di magia tutto ciò che è in dotazioni. Sappiamo anche che ci saranno tecnologie naniche e macchinari per l'attacco e la difesa da ripristinare, in modo da proteggere il territorio bonificato da orchi e orchetti. Ci sarà un sistema di amuleti e oggetti magici (come la spada di Frodo che si illumina di blu quando gli orchi si avvicinano), vene di Mithril da picconare e altri oggetti che migliorano la forza o la saggezza dei membri del gruppo. "Per la creazione si useranno vari generi di forge e lavorazioni dei metalli, fornaci per fondere i minerali in lingotti, banchi da lavoro e tanto altro", continua Dumont. "Alcune di queste postazioni sono rare e, senza voler svelare troppo, sono punti di interesse nel gioco".