Persona 5 Royal: Atlus ora vi dà il permesso ufficiale di fare spoiler su tutto il gioco

Atlus ha deciso che da ora è possibile fare spoiler di Persona 5 Royal durante uno streaming: l'annuncio è arrivato in celebrazione della presentazione degli ultimi giorni di Persona 5 Tactica, nuovo gioco della saga P5. Il tutto avviene circa tre anni dopo la pubblicazione di Persona 5 Royal.

Le regole anti-spoiler di Persona 5 Royal impedivano agli streamer di mostrare alcune fasi del GDR. Si tratta di una scelta pensata per difendere i giocatori, ma anche per impedire che un gioco che punta molto sulla narrativa venga completamente mostrato online con facilità.

Sin dall'uscita di Persona 5 (prima versione, del 2016), Atlus impedì di condividere immagini e video di buona parte del gioco. Solo con l'arrivo di Persona 5 Royale nel 2020 la compagnia giapponese ha limitato il suo blocco, permettendo di mostrare una parte del titolo ma impedendo sempre di condividere le novità di questa nuova edizione del JRPG.

Ora, sette anni dopo la pubblicazione del gioco base, vi è l'esplicito permesso di mostrare qualsiasi contenuto di Persona 5 Royal. In ogni caso, Atlus chiede di segnalare in modo chiaro dove ci sono spoiler, così che un nuovo giocatore non rischi di imbattersi in tali contenuti per errore.

Chiaramente era possibile condividere spoiler su Persona 5 Royal in molti altri modi: Atlus non può certo impedire ai giocatori di parlare online del gioco e condividere informazioni, ma in ogni caso non poter vedere video del videogioco era già un limite.

Parlando delle ultime novità a tema Persona, vi ricordiamo che sono stati confermati Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica.