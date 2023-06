GTA Online: circa 200 auto sono state rimosse, alcune ora sono bloccate dietro l'abbonamento Plus

Prima di pubblicare il nuovo aggiornamento di San Andreas Mercenaries di GTA Online, Rockstar aveva confermato che avrebbe rimosso alcune auto dal negozio interno al gioco. Non era chiaro quali auto sarebbero state rimosse e che fine avrebbero fatto. Ora abbiamo scoperto che l'update ha rimosso dal gioco centinaia di auto "meno usate", secondo Rockstar Games, alcune delle quali sono state spostate dietro un paywall.

Secondo i conteggi dei fan, quasi 200 veicoli sono stati rimossi dalla vendita regolare in GTA Online, una mossa che Rockstar ha affermato essere necessaria per "snellire l'esperienza di acquisto".

Anche se le auto "saranno occasionalmente disponibili in altri modi", la notizia ha suscitato le proteste della comunità di GTA Online per le modifiche apportate al gioco da Rockstar, che non sono state comunicate in modo adeguato, e per la rimozione di contenuti che, in alcuni casi, erano presenti nel gioco fin dal suo lancio nel 2013.

Ad aumentare il malcontento è la scoperta che alcune di queste auto possono ora essere acquistate solo dai membri del servizio di abbonamento GTA+ (per PS5 e Xbox Series), il che significa che i contenuti che un tempo erano facilmente accessibili a tutti i giocatori tramite la valuta di gioco sono ora disponibili solo per coloro che pagano un canone mensile. Va notato che se un giocatore acquistasse un abbonamento e poi acquistasse le auto, avrebbe comunque accesso a quei contenuti anche se lasciasse scadere l'abbonamento. In ogni caso, un pagamento con soldi reali è obbligatorio. Ovviamente, se avete già acquistato le auto non vi vengono sottratte: "rimosse" significa rimosse dal negozio interno. Inoltre, i giocatori possono vendere tali auto ad altri giocatori.

