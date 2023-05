MSI ha presentato i suoi nuovi notebook da gaming al Computex 2023, ultima edizione della fiera di Taipei dedicata alla tecnologia, tornata dopo tre anni di pausa legati alla pandemia.

L'azienda ha annunciato diversi modelli, fra cui il pluripremiato Creator Z17 HX Studio e i nuovi Alpha 17 e Prestige 16, oltre al sofisticato MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad, ai nuovi Commercial 14 e Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

Quest'ultimo si pone come il fiore all'occhiello delle novità della serie di laptop MSI esposte in fiera. Frutto della collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG, il notebook potente e raffinato, in edizione limitata, riesce a combinare perfettamente lusso e alte prestazioni.

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, infatti, dispone di un pannello OLED 4K ed è dotato di processori Intel Core i9 di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40. Le prestazioni eccezionali si uniscono a un design molto ricercato.

Lo chassis in lega di magnesio-alluminio è, infatti, caratterizzato dal raffinato colore grigio Selenite e dallo speciale motivo a rombi di AMG, che insieme richiamano l'immagine delle auto da corsa Mercedes-AMG. I fan di automobilismo non potranno che restare colpiti nel vedere i loghi Mercedes-AMG Motorsport in evidenza sulla cover superiore del laptop e ripetuti in altre parti.

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport offre, inoltre, un Premium Bundle Pack, che include vari accessori, tra cui mouse, tappetino per mouse, chiavetta USB e custodia, quindi, un set esclusivo in grado di esprimere al meglio quel "spirito di lusso condiviso da MSI e Mercedes-AMG.

Tra le novità più rilevanti spicca anche MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad, una nuova versione del potente laptop per il gaming che ridefinisce il concetto di immersività ed è in grado di garantire performance senza compromessi agli appassionati di e-sport.

Questo nuovo modello è equipaggiato con un touchpad intelligente di nuova generazione, che è il più grande mai visto su un notebook e permette di accedere con un solo tocco a funzioni, come, ad esempio, la regolazione del volume e della luminosità della retroilluminazione di pannello e tastiera, la gestione della connessione Bluetooth, l'attivazione della webcam ecc. Ci sono poi anche cinque tasti di scelta rapida dedicati alla personalizzazione.

Con l'obiettivo di crescere ulteriormente nel settore Corporate, MSI presenta nel proprio stand il nuovissimo notebook Commercial 14, che offre una serie di tecnologie e funzionalità nell'ambito della sicurezza (opzionali), tra cui NFC e un lettore di smart card integrato, che permettono di portare la sicurezza nelle fasi di autenticazione a un nuovo livello.

Il Commercial 14 brilla anche sul fronte della tutela ambientale, dal momento che la sua tastiera è realizzata con materiali PCR (riciclati dai consumatori) e i suoi imballaggi sono realizzati utilizzando oltre il 90% di carta riciclata.

Vincitore del Best Choice Award della manifestazione, il Creator Z17 HX Studio è ancora una volta sotto i riflettori. Dotato di processori Intel Core i9 HX di 13a generazione e certificato NVIDIA Studio, questa proposta interpreta alla perfezione il ruolo di laptop con CPU Intel HX più sottile e potente al mondo.

Il rinnovato Alpha 17 è dotato dell'ultimo processore AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range insieme alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40. Uno degli aggiornamenti più interessanti su questo laptop è la tecnologia Wi-Fi 7 Qualcomm FastConnect 7800, che è per la prima volta al mondo integrata su computer.

Il FastConnect 7800 offre prestazioni Wi-Fi 7 con velocità di picco fino a 5,8 Gbps con latenze di appena 2 millisecondi utilizzando la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, che sfrutta diverse bande al fine di offrire la migliore connessione possibile. La dotazione viene quindi completata da un pannello QHD da 240 Hz.

Premiato con il Red Dot Product Design 2023, Prestige 16 è infine un modello leggero e potente, che pesa appena 1,5 Kg ed è dotato di telaio in lega di magnesio, della piattaforma Intel Evo e del supporto per la ricarica a 140W PD3.1, nonché di una grafica affidata alle potenti GPU NVIDIA RTX serie 40.