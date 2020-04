MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio è la prima scheda video con memorie da 16 Gbps

MSI ha annunciato la RTX 2080 Ti Gaming Z Trio: si tratta della prima scheda video con memorie da 16 Gbps, grazie a frequenze di clock superiori.

Ci troviamo dunque di fronte a una GPU in grado di offrire una banda superiore rispetto alla RTX 2080 Super, che si spinge fino a 1936 MHz per 15,5 Gbps. Non è tuttavia dato sapere se il boost venga garantito da un overclock di fabbrica oppure dagli stessi moduli di memoria.

Il design termico TRI-FROZR con incredibile potenza di raffreddamento permette alla MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO di fornire performance in-game senza precedenti.

Le pluripremiate ventole TORX 3.0 e l'esclusivo design a tre ventole permettono di avere un flusso d'aria costante verso il dissipatore di calore, fornendo il raffreddamento necessario per avere prestazioni sempre al top.

Un design aggressivo in nero e grigio con LED RGB permettono alla scheda di avere un look perfetto per qualsiasi build. Grazie all'aggiornato software MSI Dragon Center non sarà più un problema controllare e sincronizzare i LED di tutti i componenti e periferiche.