Gamescom 2020 sarà un evento digitale, arriva la conferma ufficiale

Gamescom 2020 sarà un evento completamente digitale: lo hanno confermato ufficialmente gli organizzatori, alla luce degli ultimi sviluppi, rilasciando un comunicato.

"È ufficiale: sfortunatamente, Gamescom non potrà svolgersi in alcun modo a Colonia, quest'anno. Come molti di voi siamo contrariati, perché come team organizzativo abbiamo lavorato per mesi a una fantastica edizione 2020, così come gli espositori", si legge nella nota. "Tuttavia è altrettanto chiaro che in una situazione come questa bisogna restare uniti, e ciò significa anche avere cura gli uni degli altri e ridurre al minimo il rischio di infezione."

"Ad ogni modo, stiamo già lavorando a pieno regime a una Gamescom digitale. Dopotutto parliamo dell'evento videoludico più importante del mondo, ed è ciò che dovrebbe essere anche quest'anno. Scoprirete presto come intendiamo celebrare i migliori giochi insieme a voi e ad altri milioni di appassionati alla fine di agosto, anche se si tratterà di un evento esclusivamente online. Una cosa però è certa: anche quest'anno Gamescom è e resterà il cuore del gaming."

"Riveleremo ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Fino ad allora, riguardatevi e non dimenticate di restare a casa!"

Al messaggio si è aggiunto quello del giornalista Geoff Keighley, che ha confermato lo svolgimento del format Gamescom: Opening Night Live in versione digitale il 24 agosto.