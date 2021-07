Multiplayer Risponde e Aspettando Great Ace Attorney Chronicles e Neo: TWEWY su Twitch oggi

Il canale Twitch di Multiplayer.it si prepara a un'altra giornata ricca di contenuti ed eventi vari per oggi, a partire dal classico Multiplayer Risponde con Vincenzo Lettera e ben due appuntamenti "Aspettando", in cui parleremo di due novità molto interessanti in arrivo sul mercato come The Great Ace Attorney Chronicles e Neo: The World Ends With You.

Anche oggi, il palinsesto sul canale Twitch di Multiplayer.it affronterà diversi argomenti, andando dalle rubriche storiche ad appuntamenti specifici di approfondimento. Oggi, lunedì 26 luglio, facciamo partire al meglio la settimana con Aspettando The Great Ace Attorney Chronicles alle ore 14:00, evento in cui parleremo della nuova raccolta di avventure investigative da parte di Capcom insieme ad Alessandra Borgonovo.

Il pomeriggio prosegue poi con il classico Multiplayer Risponde, che arriverà come da tradizione il lunedì alle ore 16:00, con Vincenzo Lettera pronto a rispondere a tutte le vostre curiosità: pertanto vi invitiamo a iniziare a porre domande e argomenti di discussione già dai commenti qui sotto o ancora meglio in quelli sulla chat di Twitch durante la diretta.

Più tardi, alle 17:00, sarà invece il turno di un altro "Aspettando", in questo caso dedicato a Neo: The World Ends With You con Christian Colli e Francesco Serino, che ci parleranno di questa rielaborazione generale del JRPG Square Enix uscito originariamente su Nintendo DS e in arrivo per le nuove piattaforme in versione ampliata e migliorata.

A fine serata ci sarà spazio anche per Boomerang X, giocato da Tommaso Valentini a partire dalle ore 19, con un paio di ore di gameplay che daranno modo di scoprire a fondo il gioco in questione.