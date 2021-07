Xbox Game Pass: GTA 5 tra i giochi che lasceranno il catalogo nei prossimi giorni

L'app ufficiale di Xbox Game Pass ha svelato quali giochi lasceranno il catalogo disponibile per gli abbonati nei prossimi giorni e tra questi c'è anche GTA 5, sebbene il titolo Rockstar Games sia stato inserito (per la seconda volta) solo di recente.

Sembra ormai chiaro che i titoli Rockstar Games abbiano un qualche accordo particolare con Microsoft per cui sono destinati a rimanere nel catalogo di Xbox Game Pass solo per quantità di tempo piuttosto limitate, rispetto allo standard: anche Red Dead Redemption 2 venne rimosso dal catalogo del servizio dopo 4 mesi, così come GTA 5 nella sua prima permanenza e evidentemente anche nella sua seconda, visto che è stato inserito solo lo scorso aprile e compare già tra i giochi in uscita.

Considerando come mediamente i giochi rimangano nel catalogo di Xbox Game Pass un anno o più, almeno nella maggior parte dei casi, è chiaro che i titoli Rockstar Games rappresentino delle eccezioni, probabilmente a causa delle grandi vendite che continuano a far registrare sul mercato.

GTA 5 è dunque comparso nell'elenco dei giochi "presto non più disponibili" secondo l'app di Xbox Game Pass, insieme ad altri titoli. Sebbene non ci sia, come al solito, un'indicazione precisa sulla data in cui questi verranno rimossi, è probabile che l'eliminazione avvenga a fine luglio 2021, dunque se siete interessati ad alcuni di questi il consiglio è di concentrarsi su tali giochi in questi giorni, oppure procedere all'acquisto sfruttando lo sconto riservato agli abbonati Xbox Game Pass. Ecco quali sono i titoli in uscita dal catalogo Xbox Game Pass nei prossimi giorni: