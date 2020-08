Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata oggi alle 16.00: fate le vostre domande!

Multiplayer Risponde, la rubrica che stabilisce un filo diretto tra la redazione e i lettori, torna oggi con una nuova puntata: l'appuntamento è, come al solito, fissato per le 16.00, rigorosamente in diretta e in compagnia di Vincenzo Lettera, nel quale risponderemo a tutte le vostre domande inerenti i videogame o meno.

I temi della discussione sono dunque nelle vostre mani: tra gli argomenti principali emersi in questi giorni ci sono sicuramente quelli del DC FanDome. Con la presentazione di Gotham Knights abbiamo infatti assistito al futuro dell'universo di Batman in forma videoludica, che si presenta in una forma alquanto di versa da quella che molti si sarebbero aspettati e immaginiamo che questo possa far sorgere vari interrogativi.

Allo stesso modo, anche Suicide Squad: Kill the Justice League ha attirato grande attenzione, dunque può essere un altro candidato per le domande, ma non solo. Uscendo dal mondo dei giochi DC e Warner Bros, nel fine settimana si è parlato anche della petizione per chiedere la traduzione in italiano di Baldur's Gate 3, oltre che del possibile Nintendo Direct in arrivo a breve.

I temi insomma ci sono sempre, anche in questo periodo di tarda estate, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

