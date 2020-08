Giochi Nintendo Switch, Jump Force e tutti i titoli della settimana del 24 agosto 2020

La settimana del 24 agosto 2020 è ufficialmente cominciata: in un precedente articolo vi abbiamo già parlato di tutti i giochi in uscita su PS4 nei prossimi sette giorni. Vediamo dunque anche tutti i giochi Nintendo Switch che prossimamente approderanno sulla console ibrida targata Nintendo.

Innanzitutto la settimana del 24 agosto 2020 porterà su Nintendo Switch Jump Force: la data di uscita è attualmente fissata per il 28 agosto 2020; si tratta del porting già approdato altrove negli ultimi anni. "I più famosi eroi dei manga vengono gettati su un nuovo campo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, la Jump Force reggerà le sorti dell'intera umanità. Crea il tuo avatar e tuffati in una storia originale combattendo assieme ai più potenti eroi di DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH!, YU YU HAKUSHO, CAVALIERI DELLO ZODIACO e molti altri ancora".

Lo stesso giorno, naturalmente, approderà su Nintendo Switch anche Captain Tsubasa: Rise of New Champions. "Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un nuovo videogioco basato sulla celebre serie di anime calcistici che narra le vicende di Holly e Benji, come viene chiamata normalmente dalle nostre parti. Captain Tsubasa: Rise of New Champions è ovviamente un gioco di calcio, ma rappresenta lo sport con l'interpretazione epica che è sempre stata tipica della serie, ben poco realistica sotto molti aspetti. In questo modo, anche i fan occidentali potranno giocare per la prima volta a un videogioco di Captain Tsubasa su PS4, Nintendo Switch e PC, con un gioco che riprende le basi tipiche del calcio ma le mette in scena con una particolare spettacolarizzazione tra colpi e abilità speciali tratte direttamente dalla serie e tipiche dei diversi giocatori".

Ci sarà spazio anche per Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, edizione rimasterizzata del vecchio titolo uscito in esclusiva su Nintendo Gamecube; ve ne abbiamo proposto l'anteprima poco tempo fa.

Vediamo in un pratico elenco ordinato per date di lancio tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 24 agosto 2020: