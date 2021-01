Multiplayer Risponde oggi su Twitch alle 16.00, fatevi avanti con le domande!

Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00 con una nuova puntata, rigorosamente in diretta in compagnia di Vincenzo Lettera. La formula è sempre quella: fate le vostre domande sui temi che volete e vi risponderemo nel corso della live.

Gli argomenti di discussione possono essere diversi, partendo dalle ultime notizie emerse in questo periodo: immancabile ovviamente Cyberpunk 2077, di cui nel fine settimana è uscita la patch 1.1 che ha migliorato vari aspetti nel percorso di miglioramento progressivo del gioco e potrebbe rappresentare un elemento di discussione. C'è stato poi il grosso caos legato Xbox Live Gold e all'aumento del prezzo per l'abbonamento, prima annunciato e poi annullato a furor di popolo.

C'è poi il misterioso Star Wars di Ubisoft che è stato protagonista anche di un nostro recente speciale e di cui non si è parlato ancora moltissimo ma è un argomento su cui Vincenzo potrebbe essere particolarmente ferrato, mentre nel fine settimana si è parlato anche di Nintendo Switch Pro. Insomma, sono solo alcuni suggerimenti ed esempi ma gli spunti non mancano.

Come sempre, tuttavia, potremo andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!