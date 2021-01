Multiplayer RispondeVa: un grande ritorno questa sera alle 21, fate le vostre domande!

Si torna al classico questa sera, con l'inaugurazione della rubrica Multiplayer RispondeVa, che è in verità il revival della prima versione di Multiplayer Risponde, con la triade composta da Aligi Comandini, Tommaso Valentini ed Emanuele Gregori pronta a rispondere a qualsiasi vostro quesito sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Cambiano gli attori (o meglio ritornano quelli originali) ma la formula è sempre la stessa: fate le vostre domande nei commenti a questa news per poter interagire con il sacro totem a tre teste di Multiplayer.it, con cui l'appuntamento è fissato per questa sera alle ore 21:00 sul nostro canale Twitch.

In occasione di questo grande ritorno alle origini, la rubrica si sposta in prima serata, dunque vestitevi bene e fatevi trovare pronti alle ore 21:00 su Twitch, ma soprattutto iniziate fin da ora a porre le vostre domande ad Aligi, Tommaso ed Emanuele in modo da poter subito puntare su una puntata bella ricca di contenuti e argomenti.

Come sempre, potete utilizzare i commenti qui sotto oppure fare le domande anche nella chat durante la diretta, ma cercate di iniziare fin da ora in modo da poter subito mettere in moto i possenti cervelli che vi vengono messi a disposizione dalla premiata ditta Multiplayer.it.

Per quanto riguarda gli argomenti da proporre, su quello avete carta bianca nei limiti della decenza, ma anche oltre: tre le notizie di questi giorni ci sono le varie elezioni dei Game of the Year, le voci su un nuovo Nintendo Direct e su Nintendo Switch Pro, il solito Cyberpunk 2077, le novità previste per il CES 2021 e varie altre possibili discussioni.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!