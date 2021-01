GTA Online: BF Weevil e tanti bonus disponibili, i dettagli

Rockstar, tramite il proprio Newswire, ha svelato una serie di novità per GTA Online, come la BF Weevil, una nuova auto che potete vedere nell'immagine presente in calce. Viene descritta come "un piccolo capolavoro di design di metà secolo e di efficienza economica" e come simbolo della controcultura. Inoltre, sono disponibili bonus su Guerriglia motorizzata, missioni di vendita di Contrabbandieri, gare aeree e molto altro.

Questa settimana, più precisamente, possiamo ottenere ricompense triple all'interno di Guerriglia motorizzata: "lavora con i tuoi compagni per trovare un veicolo e delle armi decenti e spazza via i nemici: vince l'ultima squadra a restare viva". Potremo anche ottenere GTA$ e RP doppi all'interno delle missioni di vendita di Contrabbandieri: come sempre, attenti a non farvi intercettare le merci! Inoltre, potremo ottenere anche GTA$ e RP tripli all'interno delle gare aree fino al 13 gennaio.

Chi giocherà a GTA Online questa settimana riceverà gratis l'edizione limitata del Cappellino logo doppio Güffy. Inoltre, sarà possibile ottenere la Maglia Bigness facce come bonus aggiuntivo nel caso nel quale si riesca a ottenere merce di contrabbando nell'obbiettivo extra del colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist.

Nel Casinò e Resort Diamond è come sempre disponibile per farci vincere GTA$, RP e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Enus Paragon R, un'auto sportiva "con l'anima di un funzionario di Stato e la potenza di un giovane re della guerra".

Abbiamo poi vari sconti sui veicoli di GTA Online:



RO-86 Alkonost: -25%

Annihilator (stealth): -25%

Buckingham Valkyrie: -40%

Nagasaki Havok: -40%

Grotti Visione: -40%

Coil Cyclone: -40%

E vari sconti sulle migliorie e personalizzazioni per gli hangar (-30% su ogni elemento in elenco):



Stile hangar

Illuminazione

Motivo pavimento

Arredamento ufficio

Alloggio

Officina

Vi ricordiamo che i giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. Inoltre i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la barca di pattuglia Kurtz 31 e il Shitzu Longfin, scontati del 35%.

Sapevate che GTA 6 è in sviluppo, ma non uscirà presto secondo Yan2295, un noto insider?