LEGO: con Unity Microgame è possibile creare giochi, Lego Group potrebbe pubblicarli

Lo scorso autunno LEGO ha dato vita a una partnership con Unity per il progetto "Lego Microgame" che, tramite una serie di mod e asset già pronti, permette anche ai non programmatori di creare in modo rapido un gioco Lego all'interno di Unity. Lo scopo era di "rendere più accessibile lo sviluppo di giochi per i nuovi utenti." Ora, Anders Holm di LEGO Group afferma che in futuro tali giochi potrebbero essere veramente pubblicati.

Vipul Gupta, technical director of product management di Unity, ha spiegato che i microgame "sono sviluppati in modo tale da permettere ai nuovi utenti di usare Unity, iniziare a creare e condividere le proprie opere in modo molto rapido; anche in meno di mezz'ora. La versione più recente dei microgame è quella Lego e l'obbiettivo è di permettere a utenti senza conoscenze in ambito programmazione di sperimentare la potenza della creazione di giochi 3D in tempo reale."

Un giornalista che ha intervista Gupta, Brain Crecente, ha affermato che Lego microgame "ti accompagna per tutto il procedimento dall'inizio alla fine e ti permette di creare la tua avventura LEGO". Conferma inoltre che richiede circa 30 minuti.

Per il momento non sembra esserci una vera possibilità di inviare le proprie creazioni per la pubblicazione, ma questa prima apertura di LEGO Group è di certo interessante.

