Nacon Connect: tutti i giochi presenti, ci sono Gollum e Test Drive Unlimited

Il Nacon Connect si terrà questa settimana, con una presentazione in livestream fissata per il 7 luglio 2022 e arriva dal publisher la lista dei giochi presenti all'evento, con alcune sorprese non ancora annunciate, comprensiva anche di Lord of the Rings: Gollum e Test Drive Unlimited: Solar Crown.

In base a quanto riferito finora da Nacon, questo sono i giochi previsti per l'evento Connect:

Ad Infinitum

Blood Bowl

Chef Life

Clash: Artifacts of Chaos

Hell is Us

The Lord of the Rings: Gollum

RoboCop: Rogue City

Session

Test Drive Unlimited: Solar Crown

War Hospital

WRC Generations

5 "reveal esclusivi"

Dunque, considerando anche i 5 giochi misteriosi che verranno svelati nel corso dell'evento, possiamo aspettarci un totale di 16 titoli al Nacon Connect 2022, che sarà da tenere d'occhio.

L'appuntamento è per giovedì 7 luglio alle ore 19:00 italiane, sui canali YouTube e Twitch di Nacon, ma la cosa verrà ovviamente seguita da vicino anche su queste pagine.

Tra i giochi noti più attesi ci sarà dunque Test Drive Unlimited: Solar Crown, che rappresenta l'atteso ritorno della serie Eden Games e Atari sulle scene con un nuovo capitolo e Lord of the Rings: Gollum, gioco incentrato sull'universo del Signore degli Anelli già presentato tempo fa e in arrivo l'1 settembre 2022 su PC e console.