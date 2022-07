F1 22, intervista con il Creative Director Lee Mather su come si passa dalla pista al videogioco

Le sfide in un periodo complesso possono rendere le fasi di creazione ancora più complicate ed eravamo curiosi di scoprire in che modo queste si fossero concretizzate in concomitanza di tutto quello che Codemasters ha dovuto affrontare per portare un nuovo capitolo di F1 sugli scaffali dei negozi.

F1 22 e una licenza che è solo il punto di partenza

In quali aspetti risiede il margine creativo nello sviluppo di un racing-game su licenza?

C'è un grande spazio lasciato alla creatività nello sviluppo di un racing game. Sport e gioco funzionano in maniera diversa ed è opportuno lavorarci in maniera altrettanto differente; un design intelligente e originale è l'unico modo per replicare tante sensazioni e tanti aspetti di gioco. Oltre a ciò, ci sono tutte le funzionalità e i contenuti extra inediti alla formula sportiva, come My Team, F1 Life, Time Trial, Multiplayer e il sistema competitivo. Tutti questi aspetti consentono al team di sbizzarrirsi in scelte di game-design creative e poco vincolate alla natura "sportiva" del gioco.

Quali sono state le sfide più grandi da affrontare quest'anno?

La Formula 1 ha subito i cambiamenti più significativi delle regole negli ultimi decenni, abbiamo dovuto lavorare a stretto contatto con il team tecnico in anticipo per aiutarci a capire quale sarebbe stato il potenziale e il risultato atteso dei cambiamenti sia per le auto sia per l'esperienza di gara. Ovviamente, uno degli aspetti più difficili da valutare è stato ipotizzare i valori delle squadre in campionato e metterle quindi in ordine sulla base di relativamente poca esperienza. Siamo stati sempre presenti in ogni possibile occasione per analizzare il tutto, e siamo stati così in grado di raccogliere i dati necessari per aiutarci a produrre vetture di F1 che rappresentassero efficacemente le nuove regole.

Questi aspetti tecnici hanno influenzato i tempi di realizzazione del gioco? E in generale, in che modo il calendario della F1 detta i tempi di sviluppo del gioco?

Per quanto riguarda le modifiche al veicolo, abbiamo lavorato a stretto contatto con la Formula 1 per aiutarci a capire cosa volevano ottenere, quindi abbiamo avuto una prima inquadratura su quale sarebbe stato il feeling dei veicoli e le performance delle stesse. Naturalmente, non lo avremmo saputo di preciso fino alla prima gara della stagione, tuttavia abbiamo inviato il nostro Lead handling designer ai test pre-stagionali a Barcellona, per approfondire la guida dei veicoli e come si muovono sul circuito. Come per tutti gli anni, abbiamo poi sviluppato le sensazioni e i dati sulla base dei numeri forniti ufficialmente dai team e in fin dei conti i tempi e le dinamiche si sono rivelate simili ai soliti.