LEGO® Minecraft: i nuovi set sono disponibili, dal Villaggio dei lama al bastione del Nether

Con giugno arriva il tradizionale momento nel quale il catalogo LEGO® si rinnova. Tra nuovi edifici, supereroi e idraulici, noi videogiocatori aspettiamo soprattutto le novità legate alla collaborazione tra il produttore danese con Mojang per LEGO Minecraft. I nuovi set sono disponibili presso i LEGO store, su Lego.com e nei migliori negozi di giocattoli e arricchiscono i due universi a mattoncini con tante novità quali il bastione del Nether o il bellissimo Villaggio dei lama. Andiamoli a scoprire nel dettaglio:

La panetteria (21184) La Panetteria di LEGO Minecraft La panetteria è un set che offre innumerevoli possibilità di gioco dato che contiene un gran numero di personaggi coi quali interagire, come un fornaio, un abitante del villaggio di neve, una capra e un Creeper. La panetteria è costituita da uno spazio arredato in cui i giocatori possono ricreare scene di vita quotidiana. Prima di poter preparare il pane e i biscotti, i giocatori devono procurarsi gli ingredienti. Per ottenere il grano occorre aiutare il fattore a coltivarlo e per il latte è necessario mungere la capra, ma alla fine potranno unirsi al fornaio ed esprimere la loro creatività in cucina. In pieno stile Minecraft non mancano anche le possibilità di fare qualcosa di un po' più intenso: nel set è presente anche un temibile Creeper che si aggira nei dintorni ed è determinato a distruggere il forziere che contiene un prezioso uovo. Bisognerà quindi difendere la panetteria utilizzando un'arma classica di Minecraft, la spada di diamante. Alla fine della battaglia, il set modulare può essere facilmente modificato per inventare nuove e straordinarie avventure.

Il bastione del Nether (21185) Il bastione del Nether I giocatori devono combattere per raggiungere l'infuocato Bastione del Nether, superando una serie di sfide per raccogliere oggetti che ispirano opzioni di gioco ancora più creative. I personaggi di Minecraft includono un avventuriero del Nether, un cubo di magma, un Piglin bruto, un Piglin e uno Strider. Il set possiede diverse caratteristiche speciali, tra cui una funzione di esplosione che si attiva posizionando il TNT e premendo una leva. Il set è ricco di oggetti che i videogiocatori riconosceranno immediatamente come la radice cremisi, il fungo deformato, la pietranera dorata, la verruca del Nether, i funghi rossi, le torce dell'anima, i blocchi d'oro, il minerale d'oro del Nether e il fuoco dell'anima. Non mancano nemmeno le armi come l'ascia d'oro, la balestra e la spada di netherite, il TNT, una canna da pesca e un forziere del tesoro che contiene frammenti di netherite, pepite di ferro e una braciola di maiale.

Il castello di ghiaccio (21186) Il Castello di Ghiaccio Il castello di ghiaccio include il Guerriero reale, uno yeti e un gruppo di scheletri e zombie ostili, pronti ad attaccare il castello con una serie di potenti armi. Si tratta di un set nel pieno stile Minecraft: in altre parole ha tante funzioni speciali. Una di queste è un dispositivo che dai bastioni del castello lancia frecce infuocate sui nemici in avvicinamento. I videogiocatori riconosceranno anche il tipico calderone per preparare le pozioni, un forziere del tesoro che contiene oggetti preziosi e un classico tavolo da lavoro, tutti oggetti presi di peso dal'universo di Minecraft. Contiene ben 499 pezzi.

Il fienile rosso (21187) I nuovi set di LEGO Minecraft Il fienile rosso di Minecraft porta nel mondo reale uno dei luoghi più iconici del videogioco di Mojang. Il fienile rosso è un set molto ricco che contiene 799 pezzi ed è adatto a persone con più di 9 anni. Il fienile rosso, infatti, è un set piuttosto complesso che consente ai giocatori di aprire l'edificio in due per poter giocare comodamente con le stanze contenute al suo interno, come la camera da letto o le stalle. Non solo: c'è anche un meccanismo per coltivare e raccogliere i vegetali, oltre che un ricco bestiario che comprende una mucca, un cavallo, una capra, una gallina e... persino uno zombie che cavalca una gallina!