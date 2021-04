Naraka: Bladepoint, data e orario della beta PC; è il primo gioco Unity a usare le DLSS

24 Entertainment ha confermato ufficialmente la data e l'orario della beta PC di Naraka: Bladepoint. L'ambizioso battle royale sarà testabile a partire dalle 20 del 23 aprile 2021 fino alle 20 del 26 aprile. Il gioco è interessante non solo per il gameplay frenetico e spettacolare, ma anche per essere il primo prodotto creato con Unity a usare le DLSS di Nvidia.

Data e ora della beta di Naraka: Bladepoint.

Naraka: Bladepoint è un battle royale all'arma bianca nel quale 60 persone si affrontano per scoprire chi è la migliore. Oltre ai combattimenti corpo a corpo, Naraka: Bladepoint darà ai giocatori tanti strumenti per spostarsi in maniera molto veloce sul campo di battaglia, come un rampino o delle abilità parkour.

A queste cose vanno aggiunte diverse armi e magie altamente spettacolari, che rendono gli scontri, soprattutto quelli con più giocatori, altamente spettacolari. Per gestire tutto questo ben di dio, Naraka: Bladepoint sfrutterà le DLSS di Nvdia. Sarà il primo gioco costruito con l'engine Unity a farlo.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sia il gioco, abbiamo recentemente pubblicato una corposa anteprima di Naraka: Bladepoint.