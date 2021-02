NBA 2K21: patch 6_v2 sistema i tiri da 3, l'aspetto di LaMelo Ball e le maglie dei Lakers

2K Games ha pubblicato la patch 6_v2 di NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X|S. Questo aggiornamento è pensato per sistemare l'efficacia del fade dei tiri da 3, l'aspetto di LaMelo Ball e di altri campioni, oltre che le maglie dei Lakers e dei Knicks. Inoltre sono state introdotte diverse attività per festeggiare il compleanno lunare.

Questo aggiornamento arriva qualche giorno dopo l'aggiornamento dei rating di giocatori come Joel Embiid e Danilo Gallinari.

La patch migliora la soundtrack di 2K Beats con nuove canzoni, oltre che il parquet dei Los Angeles Lakers. Anche le uniformi dei campioni in carica e dei New York Knicks sono state aggiornate per recepire gli ultimi cambiamenti.

Sotto il profilo del gameplay il cambiamento principale è l'aver reso meno efficace il fade durante i tiri da tre punti, mentre è stato aggiornato l'aspetto di giocatori come LaMelo Ball, Brandon Clarke, Troy Daniels, De'Andre Hunter e Jaren Jackson, Jr. A questo indirizzo potrete trovare tutte le novità.

L'aggiornamento aggiunge a 2K Beach nuove decorazioni stagionali per il Capodanno lunare, diverse modifiche a La mia SQUADRA e altri aggiustamenti per migliorare l'esperienza generale di NBA 2K21 in tutte le modalità. Inoltre da oggi si potrà disabilitare la vibrazione del controller nel gioco online.

Inoltre è stato risolto un blocco che poteva verificarsi quando si avviava una partita multigiocatore con un tipo specifico di formazione e sono stati messi in atto diversi altri miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per migliorare l'esperienza di gioco.