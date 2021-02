Disney+: i fan disdicono l'abbonamento in difesa di Gina Carano di The Mandalorian

È ormai noto a tutti che Gina Carano, precedentemente star di The Mandalorian, è stata licenziata da Lucasfilm, precisamente in seguito ad alcune dichiarazioni tramite le quali comparava essere un repubblicano ad essere un ebreo durante la seconda Guerra Mondiale. A quanto pare, molteplici suoi "fan" hanno deciso che la scelta della compagnia del Topo è inaccettabile e hanno protestato disdicendo l'abbonamento a Disney+.

L'hashtag "#CancelDisneyPlus" ha iniziato a circolare nelle ultime ore e molti lo hanno sfruttato per dimostrare il proprio sostegno verso Gina Carano e in pratica supportando le sue dichiarazioni. Potete vedere un esempio in calce della reazione dei fan, nel primo tweet. Nel secondo tweet, invece, potete notare una rapida raccolta delle foto profilo di alcune persone che stanno usando l'hashtag. Notate qualche somiglianza tra di loro?

Per fortuna, vari utenti hanno iniziato a usare l'hashtag per "combattere" le opinioni dei fan di Gina Carano. Un utente ha, ad esempio, suggerito di sostituire l'attrice con Lucy Layless, nota ai più per il suo ruolo in Xena - Principessa Guerriera: sarebbe una buona Cara Dune all'interno di The Mandalorian?

Al di là di possibili recasting, è triste vedere che dichiarazioni così disgustose vengano sostenute da molteplici persone e che un hashtag di tal tipo sia usato a tal punto da finire in trending su Twitter. La sola certezza è che Disney non farà marcia indietro sulla propria scelta.

Infine, vi segnaliamo che Disney ha chiuso Blue Sky: dite addio ai creatori de L'Era Glaciale.