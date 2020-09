NBA 2K21: una patch modifica il tiro dopo le lamentale dei fan

Una delle principali novità di NBA 2K21 è la nuova meccanica di tiro. Un cambio piuttosto netto rispetto al passato, che costringe i fan storici e gli utenti dell'ultima ora a imparare nuovamente come segnare un canestro. Una cosa che non ha reso felici tutti, anzi. Viste le tante lamentele che sono apparse online, 2K Games ha deciso di pubblicare una patch che va a semplificare il tiro alle difficoltà di gioco più basse, senza però intaccare il bilanciamento di 2K Beach e delle difficoltà più impegnative.

Grazie alla patch pubblicata il 6 settembre 2020, 2K Games vuole aiutare tutti coloro che stanno facendo fatica a segnare in myCareer alle difficoltà Rookie, Pro e All-Star. Adesso, infatti, il gioco sarà meno punitivo e sarà più semplice segnare un canestro come un vero prospetto NBA. Una scelta che il publisher ha preso in seguito alle tante polemiche che sono scoppiate in queste ore sui forum di tutto il mondo, che sono stati inondati dai giocatori meno smaliziati che si sono lamentati delle difficoltà a cambiare le proprie abitudini e imparare la nuova meccanica di gioco.

Nel caso in cui vogliate fare il salto di qualità e giocare online, però, nulla è cambiato. I livelli di difficoltà più alti e la modalità 2K Beach, infatti, non sono stati intaccati da questi cambiamenti e se vorrete affrontarli dovrete imparare alla perfezione i nuovi movimenti necessari per andare a canestro come Dame o LeBron James.

In attesa della nostra recensione vi raccomodiamo di leggere lo speciale con tutte le novità del titolo Visual Concepts e vi ricordiamo che ogni venerdì trasmetteremo le Gazzo Nights, una serie di appuntamenti in compagnia di Gianluca Gazzoli e i suoi ospiti.

Cosa ne pensate di questo cambiamento?