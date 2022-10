Need for Speed Unbound, gli effetti grafici in stile street art si potranno disattivare

Need for Speed Unbound è stato annunciato in questi giorni e ha fatto subito parlare di sé non solo per il fatto di essere il seguito di una delle serie più famose di Electronic Arts ma anche per il suo particolare stile grafico, visto che è fortemente caratterizzato dalla presenza di effetti speciali in stile street art, i quali potranno essere disattivati.

EA e Criterion Games hanno confermato che gli effetti grafici di Need for Speed Unbound potranno dunque essere rimossi, cosa che modificherà in maniera sensibile l'aspetto del gioco.

Need for Speed Unbound è caratterizzato da particolari effetti grafici

Il nuovo capitolo della serie, infatti, si distingue proprio per il particolare contrasto tra la grafica tendenzialmente realistica di scenari e auto e gli strani effetti in stile street art o fumetto che vengono sovrapposti a questa, oltre ai modelli dei personaggi che adottano uno stile misto in cel-shading.

La netta differenza tra la resa dei due stili grafici determina un'identità molto forte per Need For Speed Unbound, ma a qualcuno potrebbe non piacere l'effettistica applicata, cosa che può essere risolta semplicemente rimuovendo di netto tutti gli effetti speciali.



Questo trasforma Need for Speed Unbound in un racing game dall'aspetto maggiormente realistico e indubbiamente meno caratteristico (forse anche meno interessante), ma potrebbe risolvere il problema della sua "stranezza" generale, nel caso qualcuno lo percepisca come tale.

Per il resto, abbiamo visto il primo trailer del gameplay proprio in queste ore, con il gioco atteso per il 2 dicembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.