Need for Speed Unbound, Marvel's Midnight Suns e altri giochi ottengono Nvidia DLSS

Nvidia ha annunciato l'aggiunta della tecnologia DLSS, in particolare il DLSS 3 delle schede della serie 40, ad alcuni dei giochi più importanti in uscita a dicembre 2022. Tra questi Need for Speed Unbound, Marvel's Midnight Suns, Portal with RTX, The Witcher 3: Wild Hunt, Jurassic World Evolution 2 e altri ancora.

Pubblicati anche dei driver Game Ready ottimizzati per Need for Speed Unbound e Marvel's Midnight Suns, che migliorano il supporto per entrambi i giochi.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il nuovo driver aggiunge il supporto al DLSS, giusto in tempo per goderselo durante le vacanze, rivoluzionando così l'esperienza di gioco degli utenti. Need For Speed Unbound è stato lanciato questa settimana con un aggiornamento DLSS3 mentre Marvel's Midnight Suns, in lancio oggi 2 dicembre, si aggiornerà a NVIDIA DLSS 2 e ray tracing.

Inoltre, NVIDIA ha reinventato l'iconico "Portal", il titolo di Valve da sempre considerato come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, con funzionalità grafiche avanzate come ray tracing, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex e altro ancora, per dare al gioco un aspetto incredibilmente rinnovato. Portal con RTX sarà reso disponibile come contenuto scaricabile ufficiale gratuito (DLC) dall'8 dicembre 2022.

I giocatori di GeForce sono stati bravi quest'anno e riceveranno molti regali con DLSS 3, poiché i titoli delle vacanze più in voga sono pieni di tecnologia NVIDIA. E ovviamente anche fantastici titoli DLSS 2. Ecco l'elenco completo:

DLSS 3:

Need for Speed Unbound (disponibile ora con DLSS 3)

Warhammer 40.000 Darktide (disponibile ora con DLSS 3 e ray tracing)

Portal con RTX (verrà lanciato l'8 dicembre con DLSS 3 e ray tracing)

Jurassic World Evolution 2 (aggiornamenti a DLSS 3 l'8 dicembre)

The Witcher 3: Wild Hunt (aggiornamenti a DLSS 3 e ray tracing l'8 dicembre)

DLSS 2:

Firefighting Simulator (disponibile ora con DLSS 2)

Marvel's Midnight Suns (in uscita il 2 dicembre con DLSS 2 e ray tracing)

Choo-Choo Charles (verrà lanciato il 9 dicembre con DLSS 2)

Blacktail (verrà lanciato il 15 dicembre con DLSS 2)

I nuovi driver Game Ready aggiunge anche le impostazioni ottimali per i seguenti titoli: