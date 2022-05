Netflix dice ai dipendenti che devono lavorare anche a show che ritengono "dannosi" o licenziarsi

Netflix, per la prima volta sin dal 2017, ha aggiornato le proprie linee guida per informare i propri dipendenti che, in alcuni casi, essi dovranno lavorare su degli show che potrebbero essere ritenuti "dannosi" o con i quali non sono d'accordo. Se il dipendente non vuole supportare tali prodotti, Netflix suggerisce di trovarsi un altro lavoro.

La compagnia ha creato una sezione "Espressione artistica" - nella versione inglese delle linee guida - nella quale si afferma che "non tutti apprezzeranno o saranno d'accordo con qualsiasi cosa presente sul nostro servizio. Sebbene ogni prodotto sia diverso, ci approcciamo ad essi con gli stessi principi: supportiamo l'espressione artistica dei creatori con i quali scegliamo di lavorare. Programmiamo contenuti per un pubblico variegato e con diversi gusti. Permettiamo agli spettatori di decidere cosa è appropriato per loro, piuttosto che censurare specifici artisti e voci".

Il logo di Netflix

"In qualità di dipendenti, supportiamo il principio secondo il quale Netflix offre diversi tipi di storie, anche se riteniamo che alcuni prodotti siano contrari ai nostri valori personali. A seconda del vostro ruolo, potreste dover lavorare a prodotti che ritenete dannosi. Se trovate difficile supportare la varietà di contenuti, Netflix potrebbe non essere il miglior posto per voi."

Anche se non c'è un riferimento diretto, è facile collegare tutta la questione a quanto accaduto a partire dallo scorso ottobre. Il comico Dave Chappelle è stato infatti criticato - e tutto Netflix con esso - per lo speciale The Closer, nel quale vi sono forti commenti contro la comunità transessuale. Netflix ha però continuato a collaborare con Chappelle e a febbraio 2022 ha confermato quattro altri speciali.

