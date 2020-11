Netflix, dicembre 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix aggiorna ancora il suo catalogo per dicembre 2020 con una nuova mandata abbondante di nuovi film e serie TV, tra produzioni originali o acquisite, arrivando dunque alla fine dell'anno con un altro mese veramente ricco di contenuti di vario tipo per tutti gli abbonati al servizio.

Come abbiamo visto con la programmazione di novembre 2020, anche in questo caso le produzioni originali si presentano in gran numero, tra film e serie TV: tra i primi troviamo The Midnight Sky con George Clooney, mentre sul fronte delle serie ad aspettarci a dicembre c'è l'ultima stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina e l'ultima anche per Agents of S.H.I.E.L.D. oltre alla prima stagione di Alice in Borderlands.

Sul fronte dei film non originali segnaliamo l'arrivo dei due Ghostbusters originali, La storia infinita 2, I Guerrieri della notte e Sully. Vediamo dunque il programma previsto per il mese di dicembre 2020 su Netflix.

Film originali