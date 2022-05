Netflix, film e serie TV più visti in Italia: classifica ufficiale all'8 maggio 2022

Netflix ha aggiornato la classifica dei film e delle serie TV più visti in Italia, stavolta con riferimento al periodo che va dal 2 all'8 maggio 2022. In questo caso troviamo in testa Due Agenti Molto Speciali 2 e la terza stagione di Summertime.

Netflix, i film più visti in Italia dal 2 all'8 maggio 2022



Due Agenti Molto Speciali 2 365 Giorni: Adesso Un Amore di Mamma Ti Giro Intorno Zack Snyder's Justice League Mia e il Leone Bianco L'Assedio di Silverston L'Incredibile Hulk Un Principe Tutto Mio Rumspringa: Il Viaggio di Jacob

Il film francese con Omar Sy e Laurent Lafitte conquista dunque la vetta al debutto sulla piattaforma streaming, riprendendo le vicende della coppia di poliziotti stavolta alle prese con un caso di spaccio che li porterà a visitare le Alpi.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 2 all'8 maggio 2022



Summertime - stagione 3 The Vampire Diaries - stagione 1 Palpito Ozark - stagione 4 Bridgerton - stagione 2 The Vampire Diaries - stagione 2 Benvenuti a Eden - stagione 1 Anatomia di uno Scandalo Elite - stagione 5 Young Sheldon - stagione 1

Sul fronte delle serie televisive c'è la terza stagione di Summertime che comanda la classifica, seguita da The Vampire Diaries e da Palpito.