PlayStation Store, la classifica di aprile 2022 vede LEGO Star Wars al comando

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker comanda la classifica dei giochi più venduti su PlayStation Store nel mese di aprile 2022: un risultato che non sorprende, considerando lo straordinario successo del tie-in sviluppato da TT Games.

PlayStation Store, classifica PS5 di aprile 2022 - USA



LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker MLB: The Show 22 Elden Ring WWE 2K22 Tiny Tina's Wonderlands NBA 2K22 Cyberpunk 2077 Gran Turismo 7 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22

PlayStation Store, classifica PS5 di aprile 2022 - Europa



LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Elden Ring Cyberpunk 2077 Gran Turismo 7 WWE 2K22 Star Wars Jedi: Fallen Order F1 2021 Grand Theft Auto V Among Us It Takes Two

Protagonista del lancio globale migliore di sempre per un gioco LEGO, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si prende la vetta della classifica del PlayStation Store sia negli USA che in Europa, sia su PS5 che su PS4, "disturbato" soltanto da MLB: The Show 22.

PlayStation Store, classifica PS4 di aprile 2022 - USA



MLB: The Show 22 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Batman: Arkham Knight Elden Ring Grand Theft Auto V NBA 2K22 Minecraft WWE 2K22 Red Dead Redemption 2 Injustice 2

PlayStation Store, classifica PS4 di aprile 2022 - Europa