Netflix: ecco i giochi di maggio, da Sonic Mania Plus a Braid, Anniversary Edition

Braid, Anniversary Edition , in arrivo il 14 maggio, è invece la remaster del capolavoro firmato da Jonathan Blow : un'appassionante esperienza che unisce puzzle e piattaforme per raccontare l'avventura di un giovane eroe dotato della capacità di riavvolgere il tempo, impegnato ad attraversare un gran numero di livelli (di cui 40 inediti) per salvare una principessa.

Il capitolo di Sonic con la media voti più alta degli ultimi 25 anni, Sonic Mania Plus è disponibile già da ieri 7 maggio. Pensato come un omaggio agli episodi classici della serie SEGA , il gioco consente di controllare Sonic, Tails o Knuckles all'interno di un'avventura a base platform frenetica e coloratissima.

Netflix ha presentato ufficialmente i giochi che saranno disponibili a maggio per gli abbonati alla piattaforma streaming su iOS e Android: si tratta di Sonic Mania Plus, Braid, Anniversary Edition, Paper Trail, Katana Zero e Virgin River.

Gli altri giochi di maggio

Paper Trail, disponibile dal 21 maggio, è stato premiato come miglior gioco mobile al Tokyo Game Show: si tratta di un'avventura a base puzzle che si sviluppa dall'alto verso il basso, ambientata in un mondo di carta pieghevole. Nel gioco controlliamo una studiosa che si ritrova catapultata in questo luogo ma è determinata a uscirne in qualche modo.

Katana Zero, in arrivo a maggio ma senza ancora una data precisa, è un action platform con grafica in pixel art dallo stile retrò, che rende omaggio all'epoca dei sistemi a 16 bit mettendoci al comando di un samurai alle prese con furiosi combattimenti in cui un solo colpo può determinare la nostra morte.

Netflix Stories: Virgin River, infine, arriverà il 29 maggio per portare avanti il format di storie interattive di Netflix.