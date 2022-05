Netflix: la Geeked Week torna a giugno

Netflix ha annunciato che la Geeked Week torna anche nel 2022. La compagnia ha annunciato le date del nuovo evento: dal 6 al 10 giugno 2022. Non manca quindi molto per l'inaugurazione. Ovviamente si parlerà di serie TV, di film, di cartoni animati e di videogiochi. Un momento imperdibile per chi vuole conoscere le novità in arrivo su Netflix.

Vediamo il calendario della Geeked Week 2022:

Lunedì 6 giugno (primo giorno) - Serie TV

Martedì 7 giugno (secondo giorno) - Film

Mercoledì 8 giugno (terzo giorno) - Animazione

Giovedì 9 giugno (quarto giorno) - Stranger Things

Venerdì 10 giugno (quinto giorno) - Videogiochi

Nel post di annuncio vengono citati alcuni dei contenuti che saranno presentati: la serie The Sandman, la nuova stagione di The Umbrella Academy, The Gray Man, Resident Evil, The Sea Beast e altro ancora. Ci saranno anche diverse star di Netflix, mentre la sezione giochi sarà presentata dall'immancabile Geoff Keighley, ormai una presenza fissa per gli eventi videoludici più grossi.