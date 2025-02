Netflix pare abbia effettuato dei licenziamenti in Night School Studio, il team di Oxenfree

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma un report di Game Developer riferisce che Netflix ha effettuato dei licenziamenti in Night School Studio, il team responsabile della serie Oxenfree.

Lo studio in questione, fondato da vari veterani dell'industria provenienti da Disney Interactive e Telltale, è stato acquisito nel 2021 da Netflix, all'interno della fase di espansione di quest'ultima nell'ambito dei videogiochi, quando ha iniziato non solo a proporre giochi nel proprio abbonamento ma anche a voler produrre dei titoli first party.

Evidentemente, qualcosa non dev'essere andato precisamente secondo i piani, considerando che, secondo il report in questione, un numero non reso noto di dipendenti pare sia stato licenziato da Netflix, in attesa di ulteriori spiegazioni.