Netflix: risultati finanziari 2021, il servizio di streaming ha meno abbonati del previsto

Netflix ha condiviso i risultati finanziari dell'ultimo trimestre del 2021 che mostrano un aumento del 18% delle entrate e un totale di 221,8 milioni di abbonati pagamento. Questa cifra, però, è inferiore alle aspettative.

Il numero degli abbonati di Netflix è inferiore di circa 220.000 unità rispetto a quanto previsto. Il servizio ha ora 221,84 milioni di abbonati in tutto il mondo, tuttavia i dirigenti si aspettavano che gli abbonati totali toccassero i 222,06 milioni.

The Witcher, una delle più recente serie TV di successo di Netflix

Le entrate totali per il 2021 sono state di 29,697 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 19% rispetto ai 24,996 miliardi dello scorso anno.L'utile netto durante il periodo di riferimento è stato di 5,116 miliardi di dollari, in aumento di un notevole 85% rispetto al 2020. Tuttavia l'utile operativo è sceso dell'83% a 392 milioni di dollari a causa dell'aumento dei costi della produzione dei contenuti e delle attività operative. La cash position di Netflix nel 2021 è stata ridotta a 6 miliardi di dollari, dagli 8 miliardi del 2020. Le azioni di Netflix sono scese di quasi il 21% dopo il rapporto finanziario.

