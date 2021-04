New Pokémon Snap: il Graphic Contest di GameStopZing mette in palio 2 Nintendo Switch Lite

La catena GameStopZing ha organizzato un esclusivo Graphic Contest di New Pokémon Snap. In questo concorso vi sarà chiesto di mettere alla prova la vostra originalità e fantasia e di creare un disegno a tema Pokémon. I tre vincitori avranno la possibilità di vincere 2 Nintendo Switch Lite e tanti altri premi a tema Pokémon.

Per partecipare basterà creare un disegno originale, non importa se è su carta o digitale, che raffiguri una scena ambientata nell'universo Pokémon. Il disegno, però, dovrà contenere almeno 3 di questi oggetti:

Annaffiatoio

Baule stracolmo di tesori

Bicicletta

Binocolo

Canna da pesca

Cuscino

Estintore

Faro

Fucile ad acqua

Lente di ingrandimento

Macchina fotografica

Martello

Mazzo di carte

Mela

Microfono

Nintendo Switch Lite

Occhiali da sole

Padella

Pizza

Poké Flauto

Salvagente

Scatolone di cartone

Smartphone

Tuta da sub

Un paio di baffi

Una volta realizzato il vostro capolavoro dovrete pubblicarlo sulla Pagina Facebook ufficiale del Graphic Contest entro il 18 aprile alle 23:59.

Si potrà postare un solo disegno per persona e si dovrà firmare il disegno con lo stesso nome della persona che scriverà il post, oltre che inserire la dicitura "New Pokémon Snap Graphic Contest". In palio ci saranno i seguenti premi:

1° classificato

Una console Nintendo Switch Lite, una Custodia per la console e il gioco New Pokémon Snap

Una console Nintendo Switch Lite e un Poster a doppio lato A2 New Pokémon Snap

Il gioco New Pokémon Snap, uno Sticker Sheet A5 e una Cornice adesiva 12×16 New Pokémon Snap