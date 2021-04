New Pokémon Snap è sviluppato da Bandai Namco grazie a Pokkén Tournament

Sviluppare un nuovo gioco di una IP amata e nota non è mai semplice, soprattutto se a capo del progetto c'è una società che non è la creatrice storica della serie. Nel caso di New Pokémon Snap, pare però che lo sviluppo sia nelle salde e abili mani di Bandai Namco, scelta senza timore da The Pokémon Company. Il motivo? Pokkén Tournament.

Il game director di New Pokémon Snap - Haruki Suzaki - ha anche diretto lo sviluppo di Pokkén Tournament, picchiaduro del 2016. Suzaki ha quindi spiegato che "Pokkén Tournament ha fatto propri i punti di forza di Bandai Namco Studio e ha reso i Pokémon interessanti in un nuovo modo. Grazie a ciò, ci è stata data una nuova opportunità per fare qualcosa assieme e questo ci ha portato allo sviluppo di New Pokémon Snap. Abbiamo avuto la possibilità di parlare con gli sviluppatori [del gioco originale] e il progetto è partito grazie al coinvolgimento di molte persone."

New Pokémon Snap: Bellosom

Suzaki afferma anche che "il focus principale era di creare il mondo nel quale i Pokémon selvatici vivono. Per farlo, prima di tutto creiamo un mondo interessante pensando al tipo di ambiente nel quale i Pokémon vivono, creando scenari dettagliati e usando le capacità hardware di Nintendo Switch al massimo delle sue possibilità. Nel farlo, abbiamo cercato di rendere i Pokémon le star del gioco facendoli muovere in modo naturale e facendo in modo che sia divertente anche solo guardarli e ancora di più scattarne fotografie."

La qualità di Pokkén Tournament è stata quindi la motivazione di partenza che ha permesso a Bandai Namco di imbastire le trattative per un nuovo gioco a tema Pokémon e New Pokémon Snap è stato il risultato finale.

Se siete interessati al gioco, vi consigliamo il nostro speciale New Pokémon Snap: storia di uno spin-off.