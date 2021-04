Dopo Nier Replicant, Yoko Taro lavora a un nuovo gioco "strano" per Square Enix

Dopo NieR Replicant ver.1.22474487139, Yoko Taro lavora a un nuovo gioco per Square Enix, di cui non si sa però ancora nulla, tranne il fatto che l'autore della serie NieR sarà creative director di questo misterioso titolo in sviluppo.

Questo è quanto stato affermato dal producer Yosuke Saito proprio durante il livestream di NieR Replicant ver.1.22474487139 andato in scena nelle ore scorse. Sembra essere un progetto piuttosto particolare, tanto per cambiare: in questo caso, la produzione potrebbe essere di dimensioni più piccole, considerando che il gioco viene considerato una "specie di indie" da distribuire esclusivamente in digitale.

Lo stesso Yoko Taro ha affermato che il gioco è "difficile da spiegare", e se lo dice lui ci possiamo tranquillamente credere, conoscendo la stranezza del personaggio e delle sue produzioni. Secondo il creative director si tratta di un gioco "insolito", che lui stesso apprezza particolarmente ma che non sa se potrà piacere a molti.

"È un gioco un po' inusuale, ho creato qualcosa di misterioso che non ho idea di come spiegare o far vendere". Tutte cose molto promettenti, considerando lo stile di Taro, oltre al fatto che sembra destinato ad essere un gioco "nostalgico e anche nuovo", ma secondo altri sviluppatori dello staff non dovrebbe avere problemi ad affermarsi anche su un pubblico ampio.

Nel frattempo, abbiamo visto un trailer sui contenuti aggiuntivi di NieR Replicant ver.1.22474487139, la cui uscita è prevista per questa settimana, il 23 aprile 2021.