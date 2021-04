Returnal, PS5: lista trofei svelata, il Platino è facile da ottenere?

È spuntata in rete la lista completa dei trofei in italiano di Returnal, ventura esclusiva PS5. Il gioco di Housemarque proporrà, come era lecito aspettarsi, un Platino: quanto sarà difficile da ottenere? Per scoprirlo, dobbiamo indicarvi i trofei disponibili: in altre parole, dobbiamo fare qualche minimo spoiler su elementi come nomi dei nemici, delle aree e il numero di Atti nel quale il gioco è diviso.

Se non volete alcun tipo di anticipazione su Returnal, quindi, non proseguite oltre l'immagine qui sotto. In caso contrario, potete trovare la lista dei trofei PS5 di Returnal poco sotto.

Returnal, esclusiva PS5

Ecco la lista trofei in italiano di Returnal, nell'ordine originale:



Helios - Ottieni tutti i trofei. (Platino)

Sopravvivenza atropica - Apprendi le basi della sopravvivenza su Atropo. (Bronzo)

Oltre le rovine - Concludi l'indagine delle Rovine incolte. (Oro)

Scalata della montagna - Concludi l'indagine delle Lande scarlatte. (Oro)

Nella città dimenticata - Concludi l'indagine della Cittadella fatiscente. (Oro)

Echi del passato - Concludi l'indagine delle Rovine riecheggianti. (Oro)

Tempo congelato - Concludi l'indagine delle Lande distrutte. (Oro)

Ricordi sommersi - Concludi l'indagine dello Squarcio abissale. (Oro)

Un'ombra nella nebbia - Sconfiggi Phrike. (Bronzo)

Ascensione - Sconfiggi Issione. (Bronzo)

Giudizio favorevole - Sconfiggi Nemesi. (Bronzo)

Canto interrotto - Sconfiggi Iperione. (Bronzo)

Tenebre interiori - Sconfiggi Ofione. (Bronzo)

Fuga fallita - Concludi l'atto I. (Argento)

Ultima corsa - Concludi l'atto II. (Argento)

Pallida ombra - Concludi l'atto III. (Oro)

Seconda opportunità - Ritorna tramite un reperto. (Bronzo)

Messaggi cifrati - Scansiona uno xenoglifo. (Bronzo)

Traduzioni cifrate - Sblocca tutti i gradi di traduzione di uno xenoglifo. (Bronzo)

Precisione chirurgica - Esegui 5 sovraccarichi di seguito. (Bronzo)

Adattamento all'ambiente - Raggiungi il livello 30 di competenza con le armi. (Argento)

Addestramento sul campo - Completa una sfida giornaliera in modalità Simulazione. (Bronzo)

Corazza impenetrabile - Ottieni il 200% di integrità massima. (Bronzo)

Rischio calcolato - Concludi Rischio calcolato. (Bronzo)

Picco di adrenalina - Raggiungi il livello massimo di adrenalina. (Bronzo)

Contaminazione irreversibile - Mantieni 5 parassiti attaccati alla tuta. (Bronzo)

Eterno ritorno - Muori per la prima volta. (Bronzo)

Destini alternativi - Recupera 10 diari esplorativi. (Bronzo)

Ritorno a casa - Completa la prima sequenza nella casa. (Bronzo)

I peccati della madre - Completa tutte le sequenze nella casa. (Argento)

Visioni del passato - Completa un set di xenoarchivi. (Argento)

Returnal proporrà quindi 31 trofei. Una parte sembra legata ad avanzamenti di trama, con la sconfitta di determinati nemici (boss probabilmente), la visualizzazione delle "sequenze nella casa" di cui abbiamo già potuto vedere qualche stralcio nei trailer degli ultimi mesi, e il completamento degli Atti, che sembrano essere tre sulla base di quanto indicato. Non mancano trofei dedicati a combattimento e ottenimento di collezionabili e potenziamenti.

Nel complesso, il Platino non sembra troppo difficile da ottenere, anche se vi sono trofei come "mantieni 5 parassiti attaccati alla tuta" di cui non conosciamo la complessità. Dovremo attendere di avere in mano il gioco per scoprire ogni dettaglio.

Vi segnaliamo infine anche le ultime novità sulle insidie dello scenario in un video diario da Housemarque.